ديوكوفيتش يبتعد قليلا عن نادال في تصنيف المحترفين









اسماء السيد - ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش قليلا عن مطارده المباشر رافايل نادال في صدارة التصنيف العالمي الصادر الإثنين، وذلك عقب تتويجه بلقب بطل دورة طوكيو الدولية في كرة المضرب بعد غياب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

ووسع ديوكوفيتش الفارق بينه وبين نادال من 640 نقطة إلى 1140 نقطة، لكنه بقي مهددا من الماتادور الإسباني كونه سيدافع عن الألف نقطة التي نالها العام الماضي بتتويجه بلقب بطل دورة شنغهاي للماسترز والتي انطلقت الأحد وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويغيب نادال عن دورة شنغهاي بسبب إصابة بالتهاب في معصم يده اليسرى، وهو لا يملك نقاطا للدفاع عنها في الدورة الصينية لانه لم يشارك فيها العام الماضي.

من جهته، عزز النمسوي دومينيك تييم موقعه في المركز الخامس عقب تتويجه بلقب دورة بكين على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وقلص الفارق إلى 50 نقطة بينه وبين الروسي دانييل مدفيديف الرابع.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10365 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

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3- السويسري روجيه فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 4965

5- النمسوي دومينيك تييم 4915

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4185

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3630

8- الياباني كي نيشيكوري 3040

9- الروسي كارن خاتشانوف 2945

10- الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2575