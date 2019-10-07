شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأمريكى "ستوجلن" يتمرد على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة كبرى بين المحترف الأمريكى ستوجلين، لاعب فريق سلة الزمالك ، مع طارق سعيد مدير الفريق ، قبل مباراة السوبر والتى خسرها الفريق الأبيض أمام الجزيرة ، و التى أقيمت الأثنين الماضى.

وتوج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة السوبر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 بالمباراة التى انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر.

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وكان الزمالك حصد لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.

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