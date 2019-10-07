شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأمريكى "ستوجلن" يتمرد على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة كبرى بين المحترف الأمريكى ستوجلين، لاعب فريق سلة الزمالك ، مع طارق سعيد مدير الفريق ، قبل مباراة السوبر والتى خسرها الفريق الأبيض أمام الجزيرة ، و التى أقيمت الأثنين الماضى.
وتوج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة السوبر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 بالمباراة التى انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر.
وكان الزمالك حصد لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.
لمعرفة تفاصيل تمرد الأمريكى "ستوجلن" على الزمالك عبر سوبر كورة .. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأمريكى "ستوجلن" يتمرد على الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.