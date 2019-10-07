إنبى يتصدر ترتيب مسابقة دورى الجمهورية للناشئين مواليد 2003 والأهلى الوصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر نادي إنبي جدول مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، وذلك بعدما حصد ناشئو الفريق البترولي 12 نقطة محققين العلامة الكاملة في أربع جولات أقيمت بهذه البطولة. واحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات وتعادل. Advertisements أما المركز الثالث فجاء فيه نادي وادي دجلة برصيد تسع نقاط، وفي المركز الرابع جاء نادي الزمالك برصيد 7 نقاط في تراجع واضح للفريق الأبيض الذي فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة . وجاء جدول ناشئين 99 كالتالي:

2003

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