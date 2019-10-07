شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يتلقى رسالة بخصوص موقفه فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي الزمالك رسالة تخص مباراته أمام فريق جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي رفض الأخير خوضها على ملعب برج العرب لإبلاغه قبل المباراة بـ10 أيام بإقامتها فى القاهرة، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت فى السنغال قد خسرها الزمالك بنتيجة 2/1

وحدثت الأزمة بعد أن أوصت الجهات الأمنية بنقل المباراة وتغيير موعدها وهو ما وافق عليه الكاف قبل أن يعود ويُقرر تعليق نتيجة المواجهة التي لم يحضرها الفريق السنغالي، ويترقب عشاق الزمالك قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر الإعلان عنه غداً الثلاثاء بعد اجتماع اللجنة المقرر انطلاقه فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.

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