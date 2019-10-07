سوبر كورة.. ورقة ومكالمات فرج عامر سر الهدف التاريخى لإف سى مصر فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دون اسمه فى السجلات التاريخية لفريقه لكونه صاحب الهدف الأول للفريق فى مسابقة الدوري المصري الممتاز إنه عمر حبشى لاعب إف سى مصر الذى سجل هدف التعادل مع الزمالك، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان، على استاد السلام، والتى تعد بمثابة أولى مفاجآت النسخة الجارية من مسابقة الدورى المصرى بعدما نجح الفريق الصاعد هذا الموسم فى خطف نقطة من الزمالك. ويستعرض "سوبر كورة" فى التقرير التالى، مشوار اللاعب الذى أصبح صاحب أول هدف لفريقه فى الدورى الممتاز وأسرار خاصة بذلك الهدف بعدما خاض فريقه أول جولتين فى الدورى دون تسجيل هدفاً، حيث خسر إف سى مصر فى الجولة الأولى من الإنتاج بثلاثية نظيفة ثم تعادل سلبياً مع أسوان.

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