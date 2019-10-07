اتحاد الكرة يحدد مواعيد الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة، مواعيد التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر، والتي أجريت القرعة الخاصة بها اليوم الأثنين في مقر الجبلاية. وقرر اتحاد الكرة، إقامة التصفيات على مرحلتين، الأولى يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، والثانية 22 و23 اكتوبر الجاري. وأسفرت القرعة عن إقامة 104 مباراة خلال مرحلة الدور التمهيدى . وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد فرضوا السرية على مراسم إجراء قرعة الدور التمهيدى فى بطولة كأس مصر . Advertisements وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها مندوبى الأندية و وسائل الإعلام. وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط، ويقيم مسئولو اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة كأس مصر للدور التمهيدى الأول بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية .

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