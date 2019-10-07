سوبر كورة.. لست وحدك ياسولية .. أبرز 10 منحوسين مع منتخب مصر

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لكن حلم عمرو السولية اصطدم بتحديات تفوق امكانياته وقدراته، اللاعب الذى طالما تمنى تمثيل ألفراعنة حرمته الإصابة للمرة الثالثة من تحقيق أمانيه وأحلامه الكروية، وخرج من مباراة الأهلى وأسوان التى جمعت ألفريقين عصر السبت الماضى مصابا ليتأكد غيابه عن معسكر المنتخب الوطنى فى أول ظهور لحسام البدرى على رأس القيادة الفنية للفراعنة.
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