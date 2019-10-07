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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها.. الأشعة تُثبت إصابة السولية بجذع فى الأنكل واللاعب خارج معسكر المنتخب، فايلر يمنح الأهلى الضوء الأخضر لبيع جيرالدو فى الشتاء

الأشعة تُثبت إصابة السولية بجذع فى الأنكل واللاعب خارج معسكر المنتخب

أثبتت الأشعة التى أجراها عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.

فايلر يمنح الأهلى الضوء الأخضر لبيع جيرالدو فى الشتاء

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لتسويق الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد خروجه من حسابات الخواجة بشكل كامل حتى الآن سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وتم استبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.

الزمالك يُعدّل عقد "شيكابالا" بعد إنهاء "فتنة" جنش

استقر مسئولو الزمالك علي تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، ضمن مجموعة اللاعبين المقرر تعديل عقودهم خلال الفترة الجارية وهم الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأبيض الذي وعدهم مرتضي منصور رئيس النادي بتعديل عقودهم تقديرا لمجهوداتهم مع الفريق في الموسم الماضي إلا إنه شدد علي إرجاء تعديل عقود اللاعبين لحين وصول الفائض في خزينة النادي وصرف مقدمات العقود أولا.

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الأهلى يخوض تدريباته فى غياب 13 لاعبا

يغيب عن تدريبات النادى الأهلى 13 لاعبا بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي، خلال معسكر المنتخب الأول الذى ينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأولمبى للبطولة الإفريقية، بالإضافة للثلاثى الأجنبى الدولي.

حسام البدرى يرفض ضم لاعب بديل للمنتخب بعد استبعاد السولية

رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، استدعاء بديل لعمرو السولية لاعب الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب استعدادا لودية بتسوانا.

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي اليوم استعداداً لوديتي جنوب أفريقيا

يبدأ اليوم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب معسكره المغلق استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالى، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

على فرج والشوربجى ضمن 13 مصريا فى دور الـ16 بأمريكا المفتوحة للاسكواش.. صور

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا حتى 12 أكتوبر الجاري، والتى شهدت تفوقاً مصرياً ملحوظاً ، حيث كان علي فرج ومحمد الشوربجي على رأس قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16.