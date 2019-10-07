اخبار الرياضه

104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أسفرت قرعة بطولة  كأس مصر ، عن إقامة 104 مباراة ، فى الدور التمهيدى الأول للبطولة ، والتى يشارك فيها  203 ناديا من بينهم 58 قسم رابع و 145 قسم ثالث.

 وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها مندوبو الأندية و وسائل الإعلام.

وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط .

وجاءت المباريات وفقا للجدول التالى:

  lshfrm hg;hs

 

الكااس
الكااس

 

جدول مباريات الكاس
جدول مباريات الكاس

 

 

Advertisements
قرعةكاس مصر
قرعةكاس مصر

 

 

مباريات كاس مصر
مباريات كاس مصر

 

 

 

 

  

  

  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا