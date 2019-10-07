شكرا لقرائتكم خبر عن 104 مباراة فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر ، عن إقامة 104 مباراة ، فى الدور التمهيدى الأول للبطولة ، والتى يشارك فيها 203 ناديا من بينهم 58 قسم رابع و 145 قسم ثالث.

وفضل مسؤولو اتحاد الكرة اقتصار حضور القرعة على المديرين التنفيذيين للمناطق دون أن يحضرها مندوبو الأندية و وسائل الإعلام.

وأبدى مندوبو الأندية استياءهم بعدما حضروا لمقر اتحاد الكرة وفوجئوا بمنعهم من حضور القرعة لوجود شرط بحضور المدير التنفيذى للمنطقة فقط .

وجاءت المباريات وفقا للجدول التالى:



الكااس



جدول مباريات الكاس

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قرعةكاس مصر