شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية عن غياب مندويى الأندية عن قرعة تصفيات كأس مصر : "مش عايزين نكلفهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية حضور مندوبي المناطق قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر.

وقال جمال محمد علي، إن العدد سيصبح 207 فردا حال حضور مندوبي الأندية وهو ما يمثل تكلفة مالية على الأندية بجانب أن العدد سيكون كبيرا جدا.

وتابع أن مديري المناطق هم من سحبوا القرعة بأنفسهم كما عرضوا مشاكل أنديتهم على اتحاد الكرة.