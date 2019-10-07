محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مقرب من علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول بالأهلي عن تفاصيل الجلسة التي جمعت الأخير بالمدرب السويسري رينيه فايلر بعد استبعاده من مواجهة أسوان بالدوري.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن السويسري أكد للحارس أنه يرى اجتهاده في التدريبات الجماعية، وقتاله للحصول على فرصة المشاركة في المباريات.
وشدد المصدر على أن فايلر أكد لحارس الأهلي أنه لا يوجد مكان محجوز باسم أي لاعب وكل ما عليه فقط هو مواصلة الحفاظ على مستواه ليحقق ما يريد.
وعن ردة فعل علي لطفي قال المصدر: "لطفي تقبّل حديث المدرب ولم يعترض على قرار استبعاده خاصة أنه يرى فايلر يقوم بعملية تدوير كبيرة منذ توليه المهمة، مما يعزز فرص مشاركته خلال الفترة المقبلة بعيدا عن وجود الحارسين محمد الشناوي وشريف اكرامي".
جدير بالذكر أن الأهلي اكتسح أسوان بخماسية مقابل هدف وعزز مركزه على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حديث فايلر وعلي لطفي بعد استبعاده من قائمة أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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