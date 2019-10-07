وجه بارز وظهور صادم للثلاثي.. الخليج 365 يرصد أرقام اللاعبين الجدد في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انطلق معسكر المنتخب الوطني اليوم الاثنين، في أول تجمع تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب.

ويستمر المعسكر حتى موعد مواجهة بتسوانا يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري.

ضمت القائمة 23 لاعبا، بينهم 6 وجوه جديدة وهم: رجب بكار، وحمدي فتحي، وعمر السعيد، ومحمد حمدي، وعبد الله جمعة، ومحمد بسام، فيما أعاد البدري 3 لاعبين انضموا لفترات قليلة مثل مجدي أفشة وحسين الشحات، وحسام حسن تحت قيادة هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق للمنتخب.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأرقام ببطولة الدوري، والتي دفعت البدري لضم هؤلاء اللاعبين لصفوف المنتخب وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة:

رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز

صناعة هدف 1، صناعة فرص: 1، وتشتيت الكرة: 1، وارتكب خطأ 1، وعرضية خاطئة من الجبهة اليمنى 5، ولمسة يد 1، ومراوغة 1، وقطع كرات 8، وتعرض لخطأ 3، وتصدى لتسديدة 1.

ولم يلعب رجب بكار أي عرضية صحيحة طوال مباراتين خاضهما مع الفريق في 180 دقيقة.

امتاز بكار بالجانب الدفاعي في قطع الكرات، فيما غاب دوره الهجومي في الكرات العرضية إلا في لقطة وحيدة وهي صناعة الهدف.

حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي

لعب 3 مباريات بشكل أساسي ولم يتم استبداله، أحرز هدفا وصنع آخر.

وقام حمدي فتحي بصناعة هدفين، فيما فقد الكرة 3 مرات، وسدد واحدة خارج القائمين والعارضة، ووقع في مصيدة التسلل مرة وحيدة، وقام بتشتيت الكرة مرتين، وارتكب خطأ 5 مرات، وراوغ 3 مرات، وتسديدة بين القائمين والعارضة مرة وحيدة، وقطع كرات 28 مرة، وتعرض لخطأ 5 مرات.

اللاعب المحوري في وسط الملعب في المركز رقم 6، حيث يقوم بإنهاء هجمات الخصم مبكرًا ويتيح لفريقه الاستحواذ على الكرة أكبر وقت ممكن، وتألق حمدي في صناعة الفرص وإحراز الأهداف.

عمر السعيد مهاجم الزمالك

شارك في مباراتين ومباراة واحدة كبديل بمعدل دقائق 106 دقيقة، تلقى خلالها بطاقتين صفراوين، ولم يسجل أهدافًا.

وسدد السعيد كرتين خارج القائمين والعارضة، وتسديدة بين القائمين والعارضة، فقد الكرة مرتين، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، وارتكب خطأ 6، وتعرض لخطأ 3 مرات.

رغم بدايته غير الجيدة هذا الموسم، فإن ضم مصطفى محمد لصفوف المنتخب الأوليمبي دفع البدري للاعتماد على عمر السعيد، خاصة بعد موسمه الماضي الذي نجح خلاله في تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها خلال 25 مباراة خاضها مع الفريق الأبيض.

محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز

لعب مباراة واحدة بمعدل 90 دقيقة، وغاب مباراتين.

تسديدة خارج القائمين والعارضة 1، وتشتيت 1، وتصدٍ صحيح لتسديدة 1، وعرضية خاطئة من الجبهة اليسرى 3، قطع كرات 9، وتعرض لخطأ 3.

ورغم البداية غير القوية لحمدي إلا أن البدري يبحث عن تجديد مركز الظهير الأيسر بالمنتخب، في ظل ندرة اللاعبين بذلك المركز، بالإضافة للعب أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع بالنادي الأهلي.

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عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك

لعب 3 مباريات بمعدل دقيقة 270 دقيقة، حصل خلالها على بطاقة صفراء.

فقد الكرة 4 مرات، وتسديدة خارج القائمين والعارضة 2، وتشتيت 5، وارتكب خطأ 4 مرات، وعرضية خاطئة من الجبهة اليسرى 5، وعرضية صحيحة من الجبهة اليسرى 2، ومراوغات 3، وقطع كرات 25، وتعرض لخطأ 3.

تأخر انضمام عبد الله جمعة لصفوف المنتخب، بعد تألقه الموسم الماضي مع الزمالك، لكن خافير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب، استبعده من حساباته خلال كأس الأمم الإفريقية، مفضلا الثنائي أيمن أشرف، وأحمد أيمن منصور.

محمد بسام حارس مرمى الجيش

3 مباريات أساسيا بـ270 دقيقة.. تعامل صحيح مع الكرات العرضية 4، وتصدى ناجح لضربة جزاء مرة وحيدة، و9 تصديات صحيحة لتسديدات.

وتلقى شباك بسام 4 أهداف بواقع هدفين من بيراميدز، وهدفا من المقاولون وآخر أمام إنبي.

يذكر أن بسام الموسم الماضي حل ثانيا في أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك بـ12 مرة.

وأجبرت إصابة جنش وتراجع مستوى أحمد الشناوي، لبحث البدري عن وجه جديد في حراسة المرمى بالمنتخب.

كما شهدت القائمة عودة جديدة للثلاثي: حسين الشحات، وحسام حسن، ومحمد مجدي أفشة:

حسام حسن

ارتكب خطأ 6، ارتكب ركلة جزاء 1، وعرضية خاطئة من الجبهة اليمنى 1، لمسة يد 1، مراوغة 3، عرضية صحيحة من الجانب الأيسر 1، وقطع كرات 5، وتعرض لخطأ 4.

وأحرز حسام حسن هدفين خلال الـ3 مباريات التي خاضهم مع الفريق، وهما الكرتان الوحيدتان اللتان سددهما حسام على المرمى بنسبة دقة 100%.

ولعب أمام سموحة مباراتين بشكل أساسي، بمعدل دقائق 168 دقائق، وتلقى بطاقة صفراء.

حسين الشحات

لعب 3 مباريات، بينها مباراة تم استبداله، لعب 166 دقيقة، أحرز خلالهما هدفين.

صنع هدفا واحدًا، و5 فرص على المرمى، وفقد الكرة 5 مرات، وسدد مرة وحيدة خارج القائمين والعارضة، وركلة ركنية 3 مرات، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، وعرضية واحدة صحيحة من الجبهة اليمنى، وعرضية خاطئة من الجبهة اليسرى 1، وعرضية صحيحة من الجبهة اليمنى 2.

ارتكب خطأ مرة وحيدة، ولمسة يد 1، و5 مراوغات، وتسديدة واحدة بين القائمين والعارضة، وقطع الكرة 5 مرات، وتعرض لخطأ مرتين.

محمد مجدي أفشة

صناعة هدفين، وصناعة فرص: 2، فقد الكرة: 9 مرات، وتسديدة خارج القائمين والعارضة 5، وركلة ركنية 5، وتشتيت الكرة 1، وارتكب خطأ 2، وعرضية خاطئة من الجبهة اليمنى 2، ومراوغة 6، وتسديدة بين القائمين والعارضة 1، قطع كرات 14، وتعرض لخطأ 4.

وأحرز أفشة هدفا وحيدا للأهلي أمام أسوان من ضربة جزاء، خلال المباريات الثلاث التي خاضها مع الفريق بدقائق لعب 242 دقيقة.