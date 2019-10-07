"سأتقدم بشكوى للفيفا".. كاسونجو يكشف لمصراوي سبب أزمته مع الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الوداد المغربي عن قراره بتقديم شكوى ضد الوداد المغربي.
وأكد كاسونجو خلال تصريحات خاصة لمصراوي أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ضد النادي المغربي بسبب عدم قيده في قائمة الفريق بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب.
وكان كاسونجو قد انضم إلى صفوف الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشدد اللاعب على تمسكه بالحصول على مستحقاته كاملة وفقا للعقد المبرم بينه وبين مسؤولي النادي قبل أن يتم عدم قيده بالقائمة.
وكشف كاسونجو عن حضوره إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة لحسم موقفه مع مسؤولي الزمالك والانتقال إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل صعوبة عودته للأبيض في يناير بسبب اكتمال عدد الأجانب.
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