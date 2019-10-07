معسكر المنتخب.. البدري يلغي المران الأول خوفًا من الإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إلغاء مران اليوم الاثنين والاكتفاء بتدريبات استشفائية.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره اليوم الاثنين تحت قيادة حسام البدري الفنية استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.

ومن المقرر أن يجتمع اللاعبون في تمام السابعة مساءً، على أن يعقد البدري جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة والاتفاق على خطة العمل.

جاء قرار البدري بإلغاء مران اليوم خوفًا من الإجهاد، ليكتفي اللاعبون بأداء بعض التدريبات الاستشفائية للاطمئنان على حالة الجميع.

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وضمت قائمة المنتخب النهائية للمعسكر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.

خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".