اتحاد الكرة يلغي الوقت الإضافي في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر

قرر مسؤولو اتحاد الكرة، إلغاء الوقت الإضافي في مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر التي ستنطلق خلال الشهر الجاري. مصر التي ستنطلق خلال الشهر الجاري. وأعلن د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، انه سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء اي مباراة بالتعادل.

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