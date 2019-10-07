أعلن محمود عبد الجواد محمود الإعلامي باللجنة البارالمبية المصرية الاعتصام في مقر اللجنة اعتراضًا منه على تأخر مستحقاته المالية . وقال عبد الجواد: " أعلن أنا محمود عبد الجواد محمود الإعلامى باللجنة البارالمبية المصرية أننى معتصم بمقر اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي للأسباب التالية ". ١ - عدم صرف بدلاتى التى اتقاضاها منذ شهر ابريل ٢٠١٩ و حتى الآن و حتى الآن من خلال خدمتى فى مجال التغطية الإعلامية لانشطة اللجنة التى اتقاضاها منذ شهر ابريل ٢٠١٩ و حتى الآن و حتى الآن من خلال خدمتى فى مجال التغطية الإعلامية لانشطة اللجنة الرياضية المتنوعة فى كافة المجالات . ٢ - عدم صرف منحة المدارس و مرتب شهر ستمبر حتى الآن ، مع العلم أننى قمت بأداء واجبى على أكمل وجه ولم ولن أقصر فى عملى . مع العلم أننى قمت بأداء واجبى على أكمل وجه ولم ولن أقصر فى عملى . تعنت السيد / رامى عبدالحميد أمين الصندوق و الصحفى معى فى صرف البدلات و المرتب و أيقافى عن أداء واجبى بالعمل داخل اللجنة البارالمبية المصرية حرمانى المتعمد واستغلال نفوذه وانا ابلغ سيادتكم باننى أعلن الاعتصام باللجنة من اليوم الاثنين الموافق ٧ اكتوبر حتى يتم صرف جميع مستحقاتى المالية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يفتح النار على اللجنة البارالمبية ويعلن اعتصامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.