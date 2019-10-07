اتحاد الكرة يطالب هيئة الإسعاف بتخفيض تكلفة توفير سيارات في المباريات

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الحنايني، مخاطبة هيئة الاسعاف خلال ساعات، لتخفيض تكلفة توفير سيارات إسعاف خلال المباريات. وقال د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ان هيئة الإسعاف رفعت تكلفة السيارة في المباراة الواحدة من 250 جنيه الى 750 جنيه مع وضع شرط بدفع كامل التكلفة عن كل المباريات دفعة واحدة مقدما، موضحا ان اتحاد الكرة سيخاطب الهيئة لتخفيض التكلفة. 250 جنيه الى 750 جنيه مع وضع شرط بدفع كامل التكلفة عن كل المباريات دفعة واحدة مقدما، موضحا ان اتحاد الكرة سيخاطب الهيئة لتخفيض التكلفة.

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