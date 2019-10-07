غياب نجم بيراميدز السابق يريح دفاع الإسماعيلي في البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية عن وقوع النادي الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 والمقرر لها أن تقام في أواخر الشهر الجاري.

ولم يلحق البرازيلي ماركوس كينو بمباراة

الإسماعيلي بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الجزيرة الإماراتي ولاعب بيراميدز السابق، عن إصابة اللاعب بتمدد في الرباط الداخلي، وسيغيب على أثرها لمدة 6 أسابيع.

ويريح غياب كينو مدافعي الإسماعيلي لأن اللاعب يمتلك مهارة عالية ترهق خطوط المدافعين.

وتعرض كينو لهذه الإصابة خلال مباراة فريقه مع شباب الأهلي في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وغادر الملعب في الدقيقة 42.