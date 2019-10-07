اتحاد الكرة يكشف سبب رفض حضور مندوبي الأندية قرعة التصفيات التمهيدية لكأس مصر

كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية حضور مندوبي المناطق قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر.

وقال جمال محمد علي، ان العدد سيصبح 207 فردا حال حضور مندوبي الاندية وهو ما يمثل تكلفة مالية على الندية بجانب ان

العدد سيكون كبير جدا عك الوضع عند حضور مديري المناطق فقط لان عددهم 26 مديرا.

وتابع ان مديري المناطق هم من سحبوا القرعة بانفسهم كما عرضوا مشاكل أنديتهم على اتحاد الكرة.