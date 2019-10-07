اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لدوري القسم الثالث

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، انطلاق الدور الثاني لبطولة دوري القسم الثالث يوم 15 فبراير المقبل. الثالث يوم 15 فبراير المقبل. كان اتحاد الكرة قرر انطلاق البطولة يوم 12 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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