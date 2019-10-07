سعوديون عن قرعة كأس الملك: موسم بلا منافسة شريفة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الانتهاء من فاعليات سحب قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد في مدينة الرياض.

*صورة.. مواجهات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت عن مواجهات قوية نرصدها لكم في الجدول التالي:

هاشتاج "قرعة_كأس_الملك" يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج بعنوان :" قرعة_كأس_الملك"، مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، عقب الإعلان عن القرعة.

غرد حساب باسم" تحت الساعة"، قال

إن:" فضيحة بكل المقاييس، لو كانت قرعة كأس مدارس أحدي المناطق النائية لما أقيمت بهذا الشكل البدائي والمتواضع، أين رئيس هيئة الرياضة ، وأين رئيس اتحاد القدم؟، أنها مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، هل مازالوا نيام!".

بينما أضاف حساب باسم "ولد حائل"، أن :" كل الأندية الجماهيرية على أرضها إلا النصر، القرعة زرقاء حتى هذه يحاولون عرقلة

النصر، كأس خادم الحرمين الشريفين".

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وأشار حساب باسم" أبو راكان"، إلي أن:" قرعة كأس الملك، عفيف يستضيف العالمي في الدور ٦٤ مـن كأس خادم الحرمين الشريفين، النصر الفريق الوحيد من بين الفرق الكبيرة يلعب هذا الدور خارج أرضه".

وغردت حساب باسم:" موضي بنت سعود بن محمد": موسم رياضي أسوء من السيء، فاشل في لجانه ومنظميه، طبعا لن ولن يتكرر الموسم الماضي الأستثنائي بكل شيء، موسم مخطط له ومرسومة الخطط ومحدد من هو البطل، موسم بلا منافسة شريفة ولا أثارة".