المشرف على الكرة بالجزيرة الإماراتي: الفريق يعاني ونستعد للإسماعيلي جيدًا

أكد أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة الإماراتي على صعوبة مواجهة الإسماعيلي المصري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية".

أسفرت قرعة ثمن نهائي البطولة العربية التي أجريت يوم السبت عن وقوع الجزيرة في مواجهة الإسماعيلي بدور الـ16 في البطولة العربية.

وذكرت صحيفة "العين الرياضية" الإماراتية، أن أحمد سعيد

قال :"الإسماعيلي فريق عريق وله اسم كبير في مصر، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

وأضاف سعيد: "سنجلس مع مسؤولي النادي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد يناسب الفريقين للمباراتين".

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وأكمل: "لدينا فريق كبير مدعم بلاعبين مميزين، وهذه مشاركتنا

الثانية في البطولة نسعى خلالها لتقديم أداء جيد".

وتطرق سعيد للحديث عن رؤية الجزيرة للموسم الحالي، حيث قال: "نعاني من الضغط، نحن الفريق الوحيد الذي يلعب كل 4 أيام مباراة، وفي فترة التوقف الدولي لدينا 9 لاعبين في المنتخب الأول واثنان في المنتخب الأولمبي و4 لاعبين في منتخب الشباب".

وأختتم سعيد قائلًا: "سوف نستعد لمواجهة الإسماعيلي بشكل جيد رغم الضغوطات، لأن هذه كرة القدم".