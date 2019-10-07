إعلان نتيجة قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة قرعةالتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر 2019/2020.
وتنشر "الوفد"، القرعة التي جاءت على النحو التالي:
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