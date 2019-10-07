انتظام رباعي الإسماعيلي مع المنتخب الأوليمبي

انتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في معسكر المنتخب الأوليمبي، صباح اليوم الاثنين، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.
وأعلن شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى عن القائمة المستدعاة، والتى شهدت انضمام رباعي الإسماعيلي وهم وجيهعبدالحكيم وأحمد أيمن ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي.
ويدخل المنتخب في معسكر مغلق اعتباراً من اليوم استعداداً لوديتي جنوب افريقيا يوم 11 و 13 من أكتوبر الجاري.
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