انتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في معسكر المنتخب الأوليمبي، صباح اليوم الاثنين، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب. وأعلن شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى عن القائمة المستدعاة، والتى شهدت انضمام رباعي الإسماعيلي وهم وجيه عبدالحكيم وأحمد أيمن ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي. عبدالحكيم وأحمد أيمن ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي. ويدخل المنتخب في معسكر مغلق اعتباراً من اليوم استعداداً لوديتي جنوب افريقيا يوم 11 و 13 من أكتوبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتظام رباعي الإسماعيلي مع المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.