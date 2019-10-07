رياضة | ميندي يزف خبر سار لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميندي يزف خبر سار لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُجبر زين الدين زيدان على إجراء تغييرات جذرية في دفاعه في فوزه على غرناطة يوم السبت ، حيث يلعب داني كارفاجال في مركز الظهير الأيسر ، لكن فيرلاند مندي أكد أنه إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسوف يعود إلى التدريب الكامل في الأيام المقبلة.

تركت الإصابات التي أصابت ميندي وناتشو فرنانديز ومارسيلو زيدان دون أي خيار معترف به في الظهير الأيسر مع استمرار أزمة الإصابات التي ابتليت بها معظم حملة لوس بلانكوس 2019/20.

قال ميندي: "إذا سارت الأمور على ما يرام ، آمل أن أعود للعمل مع المران هذا الأسبوع ، هذا ما قاله مندي لنادي القناة لكرة القدم.

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وتابع: "آمل أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات وأبذل قصارى جهدي ، فهناك منافسة في كل مكان ، سواء كان ذلك في ريال مدريد أو في المنتخب الوطني أو في الأندية الأخرى.

وأضاف: "كانت عروض مندي مشرقة بشكل عام منذ أن أعطاه زيدان فرصته ، ونجم ليون السابق مصمم على العودة إلى المنتخب الفرنسي.

وأكمل: "لن أقول إنه أمر سيء بالنسبة لي [أن أكون في مدريد] ، إن فرنسا بحاجة إلى لاعبين كبار يلعبون في فرق رائع، ولم أتفاجأ بمستوى باريس سان جيرمان ، لكننا لم نكن كذلك" ،لقد جعل ذلك الأمر أسهل بالنسبة لهم للفوز".