رياضة | فاسكيز يوجه تصريحات نارية حول رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز يوجه تصريحات نارية حول رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن بداياته الأولى مع الفريق الأبيض الملكي.

وقال فاسكيز، خلال تصريحات صحفية، أنه منذ أن كان طفلاً، بدأت ذاكرته الأولى في لعب كرة القدم مع أخيه، وكان محاط دائماً بالكرات، مشيرًا لان ما يود قوله هو أن ضرورة أن تثق في نفسك، ولا تتوقف أبداً عن الحلم والعمل.

وقال فاسكيز خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "هذه هي الطريقة التي يتم بها تحقيق الأهداف بالنسبة لأي شخص، والشيء المهم هو الاستمتاع بكرة القدم كل يوم، وإذا تم تحقيق ذلك، فهذا أفضل ما في الأمر".

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وواصل فاسكيز حديثه قائلاً: "كريستيانو رونالدو ؟ ما تغير لدينا هو أن لدينا لاعب رقم 7 آخر، لقد كان مهماً للغاية بالنسبة لنا، لكننا سعداء بالفريق الذي لدينا ونريد القتال من أجل كل شيء”.

وزاد جناح ريال مدريد في السايق ذاته بقوله: "كريستيانو أم ميسي ؟ لقد عشت مواسم جيدة مع كريستيانو. كريستيانو رائع".

واختتم فاسكيز: "الوصول للفريق الأول؟ كنت متوتر بعض الشيء. لقد كان أمراً حلمت به منذ أن كنت طفلاً وكنت قادراً على تحقيقه وكان رائعاً. لكنني كنت متوتراً".