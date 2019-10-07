رياضة | ديبالا يوضح سر تفوق يوفنتوس على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يوضح سر تفوق يوفنتوس على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وشهدت تلك المباراة مساهمة ديبالا في تحقيق يوفنتوس للفوز على الإنتر، بعدما سجل اللاعب الهدف الأول، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث ويتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الثعابين.

وعقب انتهاء المباراة، قال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في أذهان جميع المشجعين لفترة طويلة، إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني قائلاً: "المدرب كان جيدًا في التعامل مع المباراة، ونحن أجدنا أيضًا، التغييرات كانت أساسية، أريد اللعب دائمًا، لقد لعبنا كرة القدم التي نريدها".

واختتم ديبالا تصريحاته بقوله: "اللعب في خط ثلاثي بالهجوم لم تكن لحظة سهلة في المباراة، كان عليّ أن أكون صانع ألعاب وكنت أشعر بالتعب، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة للعب بهذه الطريقة من البداية".