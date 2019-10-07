رياضة | بيريز يشعل الغضب داخل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يشعل الغضب داخل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن العديد من التطورات في نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب زين الدين زيدان.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإنه يشعر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالغضب تجاه إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كونفيدنشال" الإسبانية فإن زيدان أبعد ما يكون عن الشعور بالسعادة عقب المباراة، لسببين، الأول هو أن زيدان يرى أن الفريق لم يلق الدعم الذي يستحقه، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن المدرب الفرنسي، كان مستعدًا للرحيل بعد فشل النادي في التعاقد مع بول بوجبا.

كما يشعر المدرب الفرنسي بأن فريقه لا يحصل على ما يستحقه من الإدارة، رغم هيمنته على صدارة الليجا، وأن مجلس إدارة النادي، يبالغ في رد فعله تجاه خط دفاع الفريق، حيث لم يسكن شباك الريال سوى 8 أهداف، منذ انطلاق الليجا، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

ومن الجدير بالذكر انه قد حقق الفريق الأبيض الملكي فوزًا مهمًا، يوم السبت الماضي، على حساب فريق غرناطة بنتيجة 4-2، حافظ من خلاله على صدارة الليجا.