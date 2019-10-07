رياضة | الأهلي يغلق باب صفقة "الربيعي" أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يغلق باب صفقة "الربيعي" أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة إدارة النادي الأهلي في الاحتفاظ، بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد الربيعي.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مسؤولي النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق مع الربيعي على تجديد عقده لمدة 5 أعوام، بدءًا من نهاية عقده الحالي، مع نهاية الموسم الجاري 2020.

وأثار الحارس جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد رغبة العديد من الأندية أبرزها الهلال في التعاقد مع محمد الربيعي، وتفاوض إدارة الزعيم مع الحارس على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

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وواصلت إدارة نادي الهلال فقدان الصفقات، بعد دخول إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، للتعاقد مع وليد الكرتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأرسلت إدارة نادي الاتحاد عرضا بقيمة 3.5 مليون دولار لضم الدولي المغربي وليد الكرتي الملقب بـ "ملك الكباري"، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت إدارة نادي الهلال قد سعت أيضا إلى التعاقد مع الكرتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وشارك وليد الكرتي مع الوداد في 25 مباراة الموسم الماضي بمسابقة الدوري المغربي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى.