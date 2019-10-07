رياضة | عاجل.. برشلونة مطالب بدفع 94 مليون يورو إلى ليفربول بسبب كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة مطالب بدفع 94 مليون يورو إلى ليفربول بسبب كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيليب كوتينيو.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن هنالك 94 مليون يورو لم يدفعها برشلونة لنادي ليفربول حتى الآن بشأن النجم السابق للريدز، البرازيلي فيليب كوتينيو.

وتابعت الصحيفة المدريدية: "من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يقوم برشلونة بدفع 27.9 مليون يورو لليفربول كمقدم أول.

واختتمت: "برشلونة يخطط لدفع قيمة أولى من المبلغ ثم ستكون الدفعة الثانية والأخيرة من مبلغ 94 مليون يورو هي دفع 66 مليون يورو".