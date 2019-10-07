رياضة | ناقوس الخطر يدق في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقوس الخطر يدق في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخش الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، من غياب الثنائي كاسيميرو وتوني كروس في مباراة الفريق الملكي أمام برشلونة بالكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليلدي برشلونة يوم 26 من الشهر الجاري في كلاسيكو الأرض.

ويخشى زيدان من غياب كاسيميرو بسبب تراكم البطاقات، حيث أصبح على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف وفي حالة حصولها عليه في المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا فسيغيب للإيقاف.

كما أصبح الفريق الملكي مهددًا بغياب الألماني كروس بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا والتي ستبعده عن الفريق لفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع.