رياضة | عاجل.. أول رد فعل من فايلر على تعاقد الأهلي مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من فايلر على تعاقد الأهلي مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقام بعرض عليه فيديوهات خاصة باللاعب تمهيدا للتعاقد.

قبل يناير.. أمير توفيق يعرض فيديوهات كهربا على فايلر

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وقام توفيق بعرض أبرز مشاركات كهربا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر إضافة إلى فيديوهات أخرى من احترافه في السعودية والبرتغال.

من جانبه، قام فايلر بمنح أمير توفيق الضوء الأخضر لتوفيق من أجل التعاقد معه مشيدا بإمكانيات اللاعب وأنه سيخدم الفريق في الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع كهربا إلا أن مجلس محمود الخطيب يتحفز على إتمام الصفقة قبل أن يقوم كهربا بالحصول على أوراقه الرسمية من الزمالك وفض النزاع مع رئيس النادي الأبيض.