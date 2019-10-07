رياضة | نجم ريال مدريد عن مغادرة رونالدو: الآن نحن لدينا لاعب آخر يحمل الرقم 7

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد عن مغادرة رونالدو: الآن نحن لدينا لاعب آخر يحمل الرقم 7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد عن العديد من الأمور المتعلقة بفريقه الملكي في الفترة الأخيرة.

وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم : "منذ الصغر كنت ألعب كرة القدم برفقة أخي ، وما أود قوله إذا كنت تريد النجاح في هذا المجال عليه فقط أن تثق في نفسك وأن تعمل وأن تكافح من أجل تحقيق حلمك و أن تستمتع في أرضية الملعب".

وتحدث لوكاس فاسكيز عن مغادرة كريستيانو: "ما تغير الآن هو أننا نملك لاعب آخر يحمل الرقم 7 وهو إيدين هازارد ، لقد كان مهما بالنسبة لنا لكننا الآن نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه ، وسوف نحاول الفوز بكل شيء".

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وعن المقارنة بين كريستيانو وميسي قال: "لقد شاركت كريستيانو غرف تغيير الملابس لسنوات ، لذا سأقول كريستيانو هو الأفضل".

وعن ظهوره مع الفريق الأول: "كنت متوترا قليلا، لقد حلمت بتلك اللحظة منذ الصغر لقد كانت لحظات جميلة".

واختتم نجم ريال مدريد: "بعد مباراة باريس كانت الأمور معقدة ، لكننا نهضنا من جديد نحن الآن في صدارة الليجا، وفي وضعية مريحة يجب أن نكون فخورين بذلك".