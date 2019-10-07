رياضة | ليونيل ميسي يحرج نجوم الأهلي بسبب "السيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يحرج نجوم الأهلي بسبب "السيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد السيد نجم الأهلي السابق عن كواليس حصوله على قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال مباراة المئوية عام 2007 في استاد القاهرة.

وأوضح أحمد السيد في تصريحات تليفزيونية أنه طالب ميسي بمجرد نزوله في الشوط الثاني من مباراة المئوية مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

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وقال أحمد السيد: "بعد المباراة توجهت له ورفض منح القميص لأي لاعب آخر وأشار تجاهي لأنني من طلبت منه رقم 19 وقتها لأن رونالدينيو كان يرتي رقم 10".

وأضاف أحمد السيد: "مانويل جوزيه طالبني برقابة ليونيل ميسي فداعبت محمد بركات وقلت له العالم كله مش عارف يوقف ميسي أنا اللي هوقفه".