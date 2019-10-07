رياضة | خاص.. كابونجو كاسونجو يكشف عن مفاجآة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. كابونجو كاسونجو يكشف عن مفاجآة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الكونغولي كابونجو كاسونجو تقديم شكوى رسمية ضد نادي الوداد المغربي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب ما حدث من جانب الأخير.



وكان الزمالك قد قرر إعارة كاسونجو مطلع الموسم الجاري إلى صفوف الوداد المغربي لمدة موسم واحد ضمن صفقة محمد أوناجم المنضم إلى صفوف الفريق الأبيض.



واكد اللاعب في تصريحات خاصة أنه سيلجأ للفيفا بعد عدم قيد النادي المغربي له في القائمة بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بقائمة الوداد بالرغم من التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشار اللاعب إلى أنه لن يتنازل عن مستحقاته بشكل نهائي ومتمسك بالحصول عليها كاملة من جانب النادي المغربي خلال الفترة الحالية.

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وكشف كاسونجو عن حضوره إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة لحسم موقفه مع مسؤولي الزمالك والانتقال إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل صعوبة عودته للأبيض في يناير بسبب اكتمال عدد الأجانب.



ويضم الزمالك بين صفوفه كل من الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز وهو ما يصعب من فرص عودة كاسونجو إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.



وسبق وقدم اللاعب الكونغولي مستويات مميزة مع الزمالك لكن زحمة الأجانب بين صفوف الفريق حالت دون تحقيق ذلك والقرار بإعارته.

