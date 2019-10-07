رياضة | عقوبات صارمة على لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات صارمة على لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستقر مسئولو الزمالك على توقيع خصومات مالية على اللاعبين تصل لخصم راتب نصف شهر منهم في محاولة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويرى مسئولو الزمالك أن بعض لاعبي الفريق يتحملوا مسئولية التعادل مع إف سي مصر بسبب الرعونة والاستهتار لديهم وعدم التعامل مع اللقاء بجدية كاملة.
وفي الوقت ذاته، وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الذين انضموا لمنتخب مصر الوطني وعلى رأسهم عبد الله جمعة ومحمد عواد، مشددا على أنه يثق في اختيارات حسام البدري المدير الفني.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "ساسي يعاني من حالة إرهاق ومنذ إصابته لم يقدم المستوى المنتظر، وطارق موقوف، هناك بعض الغيابات في مباراة اليوم ولكن نثق في المجموعة التي اختارها ميتشو لمباراة أف سي مصر اليوم، وبإذن الله سنحصد الثلاث نقاط ومن ثم نبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي".
وحول أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا قال:" النادي السنغالي استعان بمحامي نيمار لاعب باريس سان جيرمان والذي يرأسه ناصر الخليفي إذن كلامي صحيح، أن هناك مؤامرة قطرية تدار ضد الزمالك ولكن نثق في الله عز وجل"
واختتم حديثه مهاجما الخطيب رئيس النادي الأهلي: "كيف تثق جماهير الأهلي في رئيس نادي قام بإعلان شيبسي للحصول على خمسة آلاف جنيها؟ قبل مباراة القمة أحذرك يا خطيب أهدأ وفكر في ناديك فقط".