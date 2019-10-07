رياضة | عقوبات صارمة على لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات صارمة على لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك فرض عقوبات صارمة على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.



واستقر مسئولو الزمالك على توقيع خصومات مالية على اللاعبين تصل لخصم راتب نصف شهر منهم في محاولة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.



ويرى مسئولو الزمالك أن بعض لاعبي الفريق يتحملوا مسئولية التعادل مع إف سي مصر بسبب الرعونة والاستهتار لديهم وعدم التعامل مع اللقاء بجدية كاملة.

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