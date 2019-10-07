رياضة | الأهلي يتفوق على الزمالك وميتشو يكتسح فايلر في التصنيف العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الزمالك وميتشو يكتسح فايلر في التصنيف العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "clubwordranking" المختص بتصنيف الأندية والمدربين حول مستوى العالم، اليوم عن تصنيفات الأندية خلال الأسبوع الجاري.

وكشف التصنيف، عن تقدم ناديي الأهلي والزمالك بالتصنيف العالمي، فيما نجح السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر في التقدم، على عكس ميتشو مدرب الأبيض والذي تراجع في التصنيف.

ووصل النادى الأهلى للمركز الـ39 عالمياً ليقفز 9 مراكز، حيث كان يحتل المركز الـ48 فى تصنيف الأسبوع الماضى، ويحتل صدارة قائمة الأندية الإفريقية.

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كما تقدم الزمالك 7 مراكز فى التصنيف ليحتل المركز الـ93 عالمياً بدلاً من المركز الـ100 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، وتقدم بيراميدز 5 مراكز ليحتل المركز الـ98 عالمياً بدلاً من المركز الـ103 لتتواجد 3 فرق مصرية فى قائمة أفضل 100 ناد فى العالم.

أما على مستوى المدربين، فقد نجح السويسري فايلر في القفز 127 مركزاً "دفعة واحدة" في تصنيف مدربي العالم، ليحل في المركز الـ 629 عالمياً بدلاً من المركز الـ 756، قبل أن يتولى تدريب الأهلي، على حانب آخر تراجع الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك للمرة الثانية على التوالى "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 199 عالمياً بدلاً من المركز الـ 196.

ويستعد ناديي الأهلي والزمالك، لمباراة القمة التي ستجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.