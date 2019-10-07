رياضة | سواريز مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز مهدد بالغياب عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو، في ختام منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

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وطرحت صحيفة "آس" الإسبانية سؤال بعد حصول لويس سواريز نجم برشلونة على إنذار في مباراة أمس حيث عنونت: " هل تغاضى لاهوز عن طرد سواريز ؟".

وتابعت: "في الدقيقة 60 سقط سواريز وقال له الحكم (لا يمكنك التحدث.. لا تحاول خداعي)، ورد سواريز بابتسامة ساخرة".

واختتمت: "ووفقاً من المادة 117 من قانون العقوبات ان توجيه حركات اساءة للحكم يعاقب عليها اللاعب من مباريتين إلى ثلاثة".