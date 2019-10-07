رياضة | سيميوني يكشف السر وراء قلة أهداف أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يكشف السر وراء قلة أهداف أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه بالنظر لشوط المباراة الأول، نجح "الأتلتي" في الفوز بنقطة، لأن بلد الوليد كان أفضل ومتمركزاً بشكل جيد داخل الملعب، أما الشوط الثاني فخسر نقطتين، بحكم أن فريقه سنحت له العديد من الفرص التهديفية.

وأكد المدرب عقب التعادل السلبي، أن فريقه في الشوط الثاني كان أكثر قوة ودقة، وصنع العديد من الفرص لتشكيل خطورة على الخصم الذي قلّ هجومه بعض الشيء، ولكنه أصر أن بلد الوليد كان الأفضل في شوط المباراة الأول.

وعن سؤاله حول سبب قِلة أهداف الفريق في "الليجا"، أجاب سيميوني بأن الفريق يفتقد إلى المزيد من القوة والدقة خلال الأمتار الأخيرة، وأكد أنه يعمل على هذا الأمر.

وأضاف المدرب: "ألبارو موراتا ودييغو كوستا لديهما النية والرغبة في القيام بالأمر بشكل جيد ومساعدة الفريق، وسيقومان بالرد في أسرع وقت".