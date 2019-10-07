رياضة | مرتضى: سأدفع 40 مليون لكل لاعب في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: سأدفع 40 مليون لكل لاعب في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك نادي الأهلي حال انتقال محمود كهربا إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

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وأكد مرتضى منصور أنه سيدفع 40 مليون جنيه لكل لاعب في الأهلي من أجل ضم نصف لاعبيه حال قدوم كهربا للغريم التقليدي.

ويترقب محمود عبد المنعم كهربا حسم انتقاله للأهلي أثناء إجازته التي يقضيها حاليًا في مصر، أثناء فترة التوقف الدولي بعد أن رحل عن الزمالك بداعي عدم توثيق عقده وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.