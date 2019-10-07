رئيس نادي #عفيف: تمنيت النصر أو الهلال.. وننتظر وعد رئيس هيئة الرياضة بالملعب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

قال رئيس نادي عفيف بندر الضليعي، إن قرعة دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، أسفرت عن استضافة فريقه “عفيف” لنادي النصر مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن نقاش دار بينه وبين رؤوساء أندية الدرجة الثانية، أمس الإثنين، حول القرعة، وباللهجة العامية قلت لهم “يا الله الهلال أو النصر”.

وأضاف لـ”الخليج 365”: “بلا شك هناك فوارق فنية ولكن هذه المباراة مهمة لنا فنيًا ونحن المستفيدين إعلاميًا وجماهيريًا من لقائنا مع النصر بخوض تجربة قوية و كبيرة”، موضحًا أن الفوز على النصر صعب جدًا الأهم ظهورنا بمستوى مشّرف يوضح مستوى فريقنا الحقيقي بعد صعودنا للدرجة الثانية وبقائنا للموسم الثاني في ظل الإمكانيات الحالية وعدم وجود ملعب، وهذه المباراة ستكون رسالة للمسؤولين.

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وعن عدم وجودة منشأة رياضية في منطقة عفيف لإقامة المباراة عليها، قال “الضليعي”: قد نكون المنطقة الوحيدة التي لا تملك ملعبًا فنحن نلعب مبارياتنا على ملعب نادي الدرع في الدوادمي والذي يبعد 360 كيلو مترًا وكأننا في كل مباراة نلعب خارج أرضنا، مضيفًا: “التقيت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بجدة وطلبت منه أن يتم تخصيص العمل للميزانية المرصودة لبناء المنشأة الرياضية بـ عفيف ووعدني وقال لي أبشر”.

وعن إمكانية نقل مباراة فريقهم مع النصر إلى الرياض حال طلب إدارة نادي النصر ذلك، أكد قائلًا: “لكل حادث حديث”.

وأوضح “الضليعي”، أن اسم عفيف الآن يتصدر موقع “تويتر”، والسبب خلف ذلك فريق “عفيف”، شاركنا الموسم الماضي أمام وصيف بطل كأس الملك فريق الفيصلي وخسرنا بهدفين، لافتًا إلى أن كأس الملك قد يحققه أي فريق ولا شك أنه أمنية لنا ولجميع الفرق.