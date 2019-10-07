الامارات | "فيفا" يوافق على طلب "أسود الرافدين" رغم الاحتجاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يوافق على طلب "أسود الرافدين" رغم الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، أنه يتابع الوضع عن كثب في العراق بعد الاحتجاجات الدامية منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن مباراة "أسود الرافدين" ضد هونغ كونغ، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 لا تزال قائمة في البصرة.

كان "فيفا" منح الاتحاد العراقي في أغسطس، الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه في ملعب مدينة البصرة، لكن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عراقية عدة، لاسيما بغداد والمحافظات الجنوبية في الأيام الماضية، والتي أدت الى مقتل أكثر من 100 شخص، دفعت الاتحاد العراقي لتأجيل مباريات ضمن الدوري المحلي.

ويراقب "فيفا وضع الاحتجاجات، قبل المباراة المقرر إقامتها في 10 أكتوبر في البصرة".