شكرا لقرائتكم خبر عن زياد الصحيفي ينضم لناشئي نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد الصحيفي المشرف العام على نادي الجونة السابق، أن نجله زياد أحمد الصحيفي لاعب الجونة السابق، وقع لنادي الزمالك للانضمام إلى فريق 2001 بالقلعة البيضاء، ضمن التدعيمات التي يجريها مسؤولي النادي الأبيض لقطاع الناشئين.

و يعد زياد الصحيفي أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية وعمره 14 عام بعد مشاركته عام 2015، في المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة والأهلي، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 13-0.