شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يقرر إلغاء أول مران للمنتخب خوفًا من الإجهاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلغاء المران اليوم والاكتفاء بتدريبات استشفائية.
ويبدأ المنتخب الوطني معسكره اليوم الاثنين، في أول تجمع للفريق تحت قيادة حسام البدري استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.
جاء قرار البدري بإلغاء مران اليوم خوفًا من الإجهاد، ليكتفي اللاعبيون بأداء بعض التدريبات الاستشفائية للاطمئنان على حالة الجميع.
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