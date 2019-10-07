فيكتور فالديس : ربما طردني برشلونة ولكني أريد المتابعة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

فيكتور فالديز قال مازحًا أثناء عرضه كمدرب لفريق برشلونة يوفنتوس إن كلماته يمكن أن تزعجه وقد ثبتت صحته بعد إقالته يوم الاثنين ، على الرغم من أسباب مختلفة لتلك المذكورة في يومه الأول.



عند عودته إلى النادي كمدرب لأقل من 19 عامًا ، سئل حارس المرمى السابق عن إمكانية انضمام نيمار إلى النادي.

قال فالديس إنه لم يكن مكانه للقول وأن الكشف عن أي شيء يمكن أن يكلفه وظيفته.

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"[نيمار] سيكون لاعباً رائعاً للفريق الأول ولكني في فريق الشباب وبالتالي لا أستطيع أن أثقل مثل هذه الأسئلة.

"عليك أن تسأل شخص آخر.

قال فالديس مازحا خلال مؤتمره الصحفي "أنت تضعني في موقف صعب وربما تطردني. طموحي هو أن أستمر غدا".

انتهى الأمر بفصل فالديز يوم الاثنين بعد نزاعات طويلة مع أولئك في الطابق العلوي في النادي ، وخاصة مدير الأكاديمية باتريك كلويفرت.