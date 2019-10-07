الإثنين 7 أكتوبر 2019 أشاد خورخي ​فالدانو​ أسطورة نادي ​ريال مدريد​ بالموهبة الأوروغويانية فيدريكو ​فالفيردي​ نجم وسط الفريق.

ونجح الاوروغوياني الشاب في تقديم مستويات رائعة في مباراة فريقه الاخيرة امام غرناطة، وذلك بعد مشاركته بدلاً من لوكا مودريتش. Advertisements وقلل فالدانو عن فالفيردي لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية:" كان أدائه مبشرًا وواعدًا في تلك المباراة". وأضاف: "رغم الحديث الكثير عن إمكانياته الفنية، لكنه حتى الآن لم يظهرها". وأختتم قائلاً: "في حال حافظ على مستواه المحلي، فسيكون لاعبًا مهمًا للغاية بالمستقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ريال مدريد يشيد بموهبة الميرنجي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.