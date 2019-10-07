شكرا لقرائتكم "كونستانت" يحسم مصير الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة ويسدل الستار على أزمة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا والتي رفض الأخير خوضها على ملعب برج العرب لإبلاغه قبل المباراة بـ10 أيام بإقامتها فى القاهرة، وحدثت الأزمة بعد أن أوصت الجهات الأمنية بنقل المباراة وتغيير موعدها وهو ما وافق عليه الكاف قبل أن يعود ويُقرر تعليق نتيجة المواجهة التي لم يحضرها الفريق السنغالي.

وتعقد لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعاً هاماً صباح غداً قبل الإعلان عن القرار النهائي فيما يخص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، سواء باحتساب نتيجتها لأياً من الفريقين أو اقامة المباراة فى وقت لاحق.

ويترأس اللجنة التي ستعلن القرار النهائي فى أزمة الزمالك والتي ستشرف أيضاً على قرعة بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر إقامتها بعد غداً الأربعاء، الكونغولي عوماري كونستانت.