شكرا لقرائتكم فايلر يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلي.. 3 خطايا تستلزم عقاب السويسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ، إظهار العين الحمراء للاعبيه منذ توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، ورغم تولي فايلر المسئولية منذ فترة قصيرة إلا أنه أظهر أكثر من عقاب سواب بشكل فردي أو جماعي بعد مرور 3 جولات فقط من بطولة الدوري العام وأبرزها :

عقاب جماعي بسبب اهدار الفرص والاستهتار

اتخذ فايلر قراراً قبل مواجهة أسوان بمنح لاعبى فريقه إجازة من التدريبات لمدة يومين بعد عودة الفريق من هناك مباشرة، لتكون يومى الأحد والاثنين إلا أن سرعان ما تراجع الخواجة عن قراره وألغى الإجازة، وقرر خوض الفريق لتدريباته بشكل عادى دون راحة بسبب عدم رضا لخواجة عن أداء الفريق فى مواجهة أسوان رغم الفوز بنتيجة 5/1، مؤكداً أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب ولم ينفذ عدد كبير من اللاعبين التعليمات الفنية وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة برفع الغلة التهديفية أكثر من ذلك، وهو الأمر الذى دفع الخواجة لاتخاذ قرار باستئناف التدريبات وإرجاء الأجازة.

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زيادة الوزن عقوبتها رادعة فى حقبة فايلر

حذر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبيه من تعرضهم لزيادة فى الوزن، بعد وصول الفريق لفورمة فنية وبدنية مقنعة، مشدداً أنه سيقوم بفرض عقوبات مغلظة حال تعرض أي لاعب لزيادة فى الوزن.





الغياب عن مران المستبعدين ممنوع مع فايلر

يهتم فايلر باللاعبين المستبعدين بشكل كبير، وهو ما ظهر فى استقدامه لمدرب خاص لتجهيزهم، ولذلك أكد فايلر أن الغياب عن مران المستبعدين بدون أذن ستكون عقوبته مغلظة، وهو ما حدث مع صالح جمعة الذي تم فرض عقوبة كبيرة عليه بعد غيابه احد تدريبات اللاعبين المستبعدين مؤخراً.