شكرا لقرائتكم فايلر يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلي.. 3 خطايا تستلزم عقاب السويسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عقاب جماعي بسبب اهدار الفرص والاستهتار
زيادة الوزن عقوبتها رادعة فى حقبة فايلر
الغياب عن مران المستبعدين ممنوع مع فايلر
يهتم فايلر باللاعبين المستبعدين بشكل كبير، وهو ما ظهر فى استقدامه لمدرب خاص لتجهيزهم، ولذلك أكد فايلر أن الغياب عن مران المستبعدين بدون أذن ستكون عقوبته مغلظة، وهو ما حدث مع صالح جمعة الذي تم فرض عقوبة كبيرة عليه بعد غيابه احد تدريبات اللاعبين المستبعدين مؤخراً.
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