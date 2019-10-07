شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يُعدل الزمالك مساره قبل قمة الدورى بعد نقطة إف سى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء مباراة الزمالك وإف سى مصر تُلقى بظلالها داخل جدران القلعة البيضاء، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق الأبيض أول نقطتين فى مشواره المحلى، حيث أثار هذا التعادل غضب مسئولى الأبيض خاصة وأن الفريق مُقبل على مواجهة مهمة فى القمة أمام الأهلى، والتى ستجمع بين القطبين يوم 19 من أكتوبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، مُحققا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات، سجل خلالهم 10 أهداف واستقبل هدفًا.

وجاء سقوط الزمالك أمام نادى مصر ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز فى مباراتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة والتعادل أمام أف سى مصر، وذلك بفارق الأهداف عن بيراميدز والمقاولون اللذان احتلا المركزين الثانى والثالث، بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن الأبيض سجل 3 أهداف واستقبل هدفًا، فى حين أحرز بيراميدز 8 أهداف وسجل الذئاب 4 أهداف، جاء ملف تصحيح المسار متصدراً للأحداث داخل قلعة ميت عقبة وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى بالإجابة على كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان جماهير الأبيض.

ما أول قرار لمسئولى الزمالك بعد التعادل مع إف سى مصر؟

بعد تعادل الزمالك مع إف سى مصر جاء أول اقتراح داخل مجلس النادى الأبيض بأن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق يحتاج معاونا لديه خبرة بأمور الفريق للمساهمة فى تصحيح المسار ويدرس مسئولو الزمالك إجراء تعديلات على الجهاز الفنى المساعد للأبيض، حيث أكد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أنه اتخذ عدد من القرارات داخل الغرف المغلقة، ومنها إنه من المحتمل إجراء تغيير محدود فى الجهاز المساعد لميتشو، مع التأكيد على دعمه ومساندته للمدير الفنى الصربى وجهازه المعاون، مشددًا على أنهم سيستكملون مهمتهم حتى نهاية الموسم.

وماذا عن عقاب لاعبى الزمالك بعد نقطة إف سى مصر؟

بدأ رئيس الزمالك فى اتخاذ عدد من العقوبات المتدرجة على لاعبى الأبيض، بعد المستوى الذى ظهروا به خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام إف سى مصر، بعدما أوضح رئيس النادى الأبيض أن هناك بعض اللاعبين أصابهم الغرور بعد الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى، والانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا، وهو ما تسبب فى التعادل الأخير، وذلك لتجنب تكرار الاستهتار من جانب بعض اللاعبين وضياع نقاط سهلة.

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وبعد "العقوبة".. كيف يحل مسئولو الزمالك أزمات الفريق قبل قمة الدورى؟

يستعد مسئولو الزمالك لحل أزمات الفريق قبل مواجهة الأهلى فى القمة حتى يكون اللاعبين جاهزين تماما لتلك المواجهة ويأتى على رأس الأزمات التى سيحلها مسئولو الزمالك هي أزمة المستحقات الخاصة باللاعبين وستكون البداية بإنهاء أزمة تعديل عقود الخماسى محمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وطارق حامد، خلال الأيام الجارية، بعد التأكيدات التى تلقاها اللاعبين بإنهاء هذا الملف خلال الأسبوع الجارى، حيث أكد مرتضى منصور أنه سيعمل على تعديل عقود اللاعبين الخمسة بما يتناسب مع المجهودات التى يقدموها مع الفريق سواء فى الموسم الماضى أو الموسم الجارى، مشددًا على أنه لن يسمح بأن تكون عقودهم أقل ماديًا من اللاعبين المنضمين حديثًا للقلعة البيضاء وكذلك صرف مقدمات عقود عددا من اللاعبين القدامى بالفريق مع تنفيذ عقوبات على بعضهم.

ولماذا لم يتخذ الزمالك قراراً برحيل ميتشو؟

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مسئولى الأبيض رفضوا اتخاذ إجراء ضد المدرب الصربى رغم المستوى المتذبذب للفريق وذلك بسبب انطلاقته الجيدة مع الفريق بعدما قاد الأبيض لتحقيق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.

وكيف يُصحح ميتشو مسار الزمالك؟

ووضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو برناماج خاصا للفترة القادمة قبل مواجهة الأهلى للارتقاء بأداء الفريق قبل مواجهة الأهلى وذلك بتصحيح أخطاء الفترة الماضية والاستقرار على شكل ثابت لخطة لعب الفريق والتشكيلة الأساسية وذلك بعد تأثر اللاعبين بتغيير طريقة اللعب بجانب تغيير التركيبة أكثر من مرة ما يؤثر على معدل الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب.