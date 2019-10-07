شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستضيف البطولة العربية والأفريقية للديواثلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الأقصر لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للديواثلون (جرى + دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون، برئاسة اللواء أحمد ناصر والتي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربى والأفريقى للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية " الأوكسا " إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

وأضاف ناصر أنه سيقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويي العربى والأفريقى وهى : اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للترايثلون.